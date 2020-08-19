Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih karşısında tarihi hezimet yaşayan Barcelona’da başkan Josep Bartomeu suskunluğunu bozdu. Bartomeu, Lionel Messi’nin ayrılmak istediği iddialarını yalanlarken, “Kariyerini burada tamamlamak istiyor” dedi.

Takımda yeni bir yapılanmaya gideceklerini söyleyen Bartomeu, “Bir aksilik olmazsa Ronald Koeman yeni teknik direktörümüz olacak. Messi de bu yeni yapılanmanın en önemli parçalarından olacak” diye konuştu.

Neymar’ın olası transferi hakkında da konuşan Bartomeu, “PSG onu bu yaz satmak istemiyor. Lautaro Martinez ile şu anda temasımız yok. Inter ile olan görüşmelerimiz Haziran ayının sonunda bitti. Neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.