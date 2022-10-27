UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-0'lık skorla kazandı.
Alman devine üç puanı getiren golleri 10'da Sadio Mane, 31'de Maxim Choupo-Moting ve 90+4'te Pavard kaydetti.
BAYERN 5'TE 5 YAPTI!
Bayern bu sonuçla grupta 5'te 5 yapıpı puanını 15'e çıkarırken, lider olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Saat 19.45 seansında Inter'in Viktoria Plzen'i yenmesiyle gruptan çıkma şansı kalmayan üçüncü sıradaki Barcelona ise 4 puanda kaldı.
23 YIL SONRA...
Bayen Münih ve Inter'in son 16'ya kaldığı grupta üst tur şansı kalmayan İspanya temsilcisi Barcelona, 1997-1998 ve 1998-1999 sezonlarından sonra ilk kez üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.
Barça yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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