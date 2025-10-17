Habertürk
        Barcelona, Camp Nou için ilk kullanım ruhsatını aldı! - Futbol Haberleri

        Barcelona, Camp Nou için ilk kullanım ruhsatını aldı!

        Barcelona, yenilenen Spotify Camp Nou için Barselona Belediyesi'nden ilk kullanım ruhsatını (fase 1A) aldı. Alınan ruhsat, 'tribün' ve 'güney kale' arkasındaki iki alt tribünün kullanılmasına olanak tanıyarak 27 bin seyircinin stadyuma girmesine imkân tanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 16:21 Güncelleme: 17.10.2025 - 16:21
        Barcelona, Camp Nou için ilk kullanım ruhsatını aldı!
        Barcelona, Spotify Camp Nou için ilk kullanım ruhsatını aldı. İspanyol SPORT gazetesinin haberine göre bu gelişme, kulübün stadyuma kademeli dönüş sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Haberde Barcelona yönetiminin, daha yüksek seyirci kapasitesiyle açılış yapabilmek için birkaç hafta daha beklemeyi tercih ettiği belirtiliyor.

        Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü vurgulanan haberde bir sonraki hedefin 1B ruhsatı olduğu ifade ediliyor. Bu izinle birlikte ‘tribün’, ‘güney kale’ ve ‘yan tribün’ bölümleri açılacak ve stadyumun kapasitesi yaklaşık 45 bin kişiye ulaşacak.

        SPORT’un aktardığına göre, Barcelona yönetimi, 1B ruhsatının Kasım ortasında hazır olmasını bekliyor. Tüm denetimlerin olumlu sonuçlanması halinde, kulübün 22 Kasım’da Athletic Bilbao karşılaşmasıyla stadyuma dönme olasılığı bulunuyor. Ancak UEFA’nın, sezon ortasında stadyum değişikliğine izin verip vermeyeceği henüz net değil.

