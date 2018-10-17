Barcelona'dan Arda Turan açıklaması

Barcelona basın sözcüsü Josep Vives, Medipol Başakşehir'in yaşanan olaylar nedeniyle 2.5 milyon TL para cezasına çarptırdığı yıldız futbolcuyla ilgili konuştu! Öte yandan Arda Turan'ın durumuyla ilgili çarpıcı bir yorum geldi! Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'den ayrılarak başka bir takıma transfer olabileceği öne sürüldü!
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Katalan ekibinin basın sözcüsü Josep Vives, Medipol Başakşehir'in yaşanan olaylar nedeniyle 2.5 milyon tl para cezasına çarptırdığı yıldız futbolcuyla ilgili konuştu!
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beIN Sports'un haberine göre Vives, bordo-mavililerin 2019 yazında hazırlık kampının Japonya ve Çin'de yapılacağının açıklandığı basın toplantısında Arda Turan hakkındaki bir soruyu yanıtladı.
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Josep Vives, "Yaşananlar üzücü. Konuyla ilgili Türkiye'den gelen haberler hoş değil. Arda yakından tanıdığımız, dostça ilişkimizin olduğu bir futbolcumuz. Süreci takip ediyoruz ancak bu olayla ilgili herhangi bir ek yorum yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.
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Geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir ile 2.5 sezonluk kiralık anlaşma imzalayan 31 yaşındaki futbolcunun, barcelona ile olan kontratı 2020 haziran ayında sona eriyor.
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GÜNÜN İDDİASI: YENİ ADRESİ...
Öte yandan spor yazarı duayen gazeteci Atilla Gökçe bugünkü yazısında Arda Turan'ın devre arasında Çin'e transfer olabilieceğini işaret etti.
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Gökçe, Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'ın devre arasını beklediğini ve Arda'nın ara transfer döneminde Çin'e gönderilmek istendiğini yazdı. Milliyet'teki bugünkü bugünkü yazısındaki o kısım;
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Başakşehir Spor Kulübü, kuruluşundan beri en kritik dönemi yaşıyor. Borçları yok. Kimseyle kavgaları yok. UEFA, Financial Fair Play ilkeleri, CAS, TFF gibi kurumlarla alıp veremediği de yok. Sadece Arda için hiç de hak etmedikleri büyük sıkıntıları var.
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Pazartesi akşamı yaptıkları olağanüstü yönetim kurulu toplantısından sonra Arda'ya 2,5 milyon TL ceza verdiklerini açıkladılar. Karar ve yaptırım hakları saklı. İsteseler, kiralık filan demeden, PFDK'dan aldığı cezaya dayanarak sözleşmesini feshedebilirlerdi.
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Bu soruyu Başkan Göksel Gümüşdağ'a sordum: "Böyle bir uygulama yaparsak, onu uçurumdan aşağı atıp öldürmüş olabiliriz" dedi.
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Sonradan açıkladıkları karar da bu yaptırımın şimdilik uygulanmadığını gösteriyor. Göksel Gümüşdağ sabırsızlıkla yılbaşını bekliyor. Marco Polo gibi... Arda Turan'a da galiba Çin yolları görünüyor.
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İSPANYA BASINI
İspanya’nın günlük gazetelerinden El Pais, Arda Turan krizini, “Arda Turan’ın drifti, bir şarkıcının burnunu kırdı ve sonra silah çekti” şeklinde yayınladı.
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Konu hakkında yapılan çeşitli açıklamalara yer veren gazete olayın tüm detaylarını aktarırken, yaşanan kavganın Arda Turan’ın ilk vakası olmadığını belirtti.
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Bir diğer İspanyol basın kuruluşu olan El Mundo ise EFE Ajansı’na dayandırdığı haberini, “Bir gece kulübünde saldırıda bulunan Arda Turan 12 yıl hapisle yüz yüze” başlığı ile servis etti.
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El Mundo, Arda Turan’ın 12 ila 15 yıl arasında hapis suçu ile yüz yüze olduğunu belirterek, yaşanan kavgadan sonra Turan’ın şarkıcı Berkay’ı hastaneye kadar takip edip ona silahla ateş ettiğini aktardı.
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İspanya’da spor alanı özelinde haber yapan Sport kuruluşu ise olayları, “Arda’nın durdurulamaz düşüşü” ifadeleri ile aktardı.
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Sport yayınladığı yazıda, “Barcelona’nın son on yıldaki en büyük hayal kırıklığı Arda Turan’dır” şeklinde değerlendirmede bulundu. Arda Turan’ın kavga anındaki görüntülerine de yer veren Sport, “Arda Turan’ın kişisel düşüşünün inkar edilemez ve korkunç kanıtları” ifadelerini kullandı.
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İspanya’nın bir diğer gazetesi olan Marca ise Arda Turan krizini, “Arda Turan’ın Türkiye’deki skandalının görüntüleri ortaya çıktı” başlığı ile taşıdı. Marca internet sitesinde Arda Turan’ın olay gecesi çekilen görüntülerine yer vererek, futbolcunun 12 buçuk yıl hapis cezası ile yargılanabileceğini yazdı.
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İspanya’nın günlük yayın yapan spor gazetelerinden Diario AS ise Arda Turan haberi için, “Türkiye’deki Arda Turan’dan bir skandal daha, bir şarkıcıyı vurdu” başlığını seçti. Türk medyasını kaynak göstererek yapılan haberde yaşanan olay detaylandırılarak, Turan’ın gidişatının kötü olduğu vurgulandı.
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