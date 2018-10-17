Barcelona'dan Arda Turan açıklaması

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Josep Vives, "Yaşananlar üzücü. Konuyla ilgili Türkiye'den gelen haberler hoş değil. Arda yakından tanıdığımız, dostça ilişkimizin olduğu bir futbolcumuz. Süreci takip ediyoruz ancak bu olayla ilgili herhangi bir ek yorum yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.