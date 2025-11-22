Habertürk
        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş - Futbol Haberleri

        Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş

        La Liga'nın 13. haftasında 2 yıl aradan sonra Camp Nou'da taraftarıyla buluşan Barcelona, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti. Ferran Torres (2), Robert Lewandowski ve Fermin Lopez'in golleriyle farklı kazanan Barça, puanını 31'e yükselterek maç fazlasıyla lider oldu. 54. dakikada Ohian Sancet'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Athletic Bilbao ise haftayı 17 puanla tamamladı.

        Giriş: 22.11.2025 - 20:54 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:54
        Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş!
        İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, Limak İnşaat’ın yenilediği Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu konuk etti. Müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Barcelona oldu.

        2 yıl aradan sonra taraftarının karşısına çıkan ev sahibi, rakibini 4-0 mağlup ederek yenilenmiş stadında muhteşem bir başlangıç yaptı.

        Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Robert Lewandowski, 45 ve 90. dakikalarda Ferran Torres ve 48. dakikada Fermin Lopez kaydetti.

        Bu sonuçla Barcelona puanını 31'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Athletic Bilbao ise 17 puanda kadı.

        Öte yandan tarihi karşılaşmayı FCB Başkanı Joan Laporta, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bacaksız ve Batuhan Özdemir tribünden izledi.

