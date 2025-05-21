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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona, Hansi Flick'le uzattı - Futbol Haberleri

        Barcelona, Hansi Flick'le uzattı

        İspanyol devi Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 21:11 Güncelleme: 21.05.2025 - 21:11
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        Barcelona, Hansi Flick'le uzattı!
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        İspanya LaLiga'da bu sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı.

        Katalan kulübü, Hansi Flick'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

        SÜPER KUPA'YI DA ALDI

        60 yaşındaki deneyimli teknik adam, Barcelona'nın başında, Real Madrid'i 5-2 yenerek İspanya Süper Kupa'sını da kazanmıştı.

        YARI FİNAL'DE ELENDİ

        Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Barcelona, Inter'e mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

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