THY Euroleague’de Final-Four maçları başlıyor. Olympiakos ile Monaco ve Real Madrid ile Barcelona’nın eşleştiği Final-Four karşılaşmaları büyük bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Euroleague’in 10 kez şampiyonlukla en başarılı ekibi olan Real Madrid ile kupanın favorilerinden Barcelona, 21 Mayıs’taki final için kozlarını paylaşacak. İşte, karşılaşmaya dair detaylar…