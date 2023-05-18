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Barcelona Real Madrid Final-Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun en üst düzel organizasyonu THY Euroleague’de Final-four’da El Clasico mücadelesine tanık olacağız. Ezeli rakipler Real Madrid ile Barcelona eşleştiği turnuvada kazanan taraf adını finale yazdıracak. Peki, Barcelona- Real Madrid final-four maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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  • Barcelona Real Madrid Final-Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    THY Euroleague’de Final-Four maçları başlıyor. Olympiakos ile Monaco ve Real Madrid ile Barcelona’nın eşleştiği Final-Four karşılaşmaları büyük bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Euroleague’in 10 kez şampiyonlukla en başarılı ekibi olan Real Madrid ile kupanın favorilerinden Barcelona, 21 Mayıs’taki final için kozlarını paylaşacak. İşte, karşılaşmaya dair detaylar…
  • Barcelona Real Madrid Final-Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BARCELONA REAL MADRID FINAL-FOUR MAÇI NE ZAMAN?

    Barcelona Real Madrid karşılaşması 19 Mayıs Cuma günü saat 21:00’de başlayacak.
  • Barcelona Real Madrid Final-Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BARCELONA REAL MADRID FINAL-FOUR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Barcelona Real Madrid maçı TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

     
  • Barcelona Real Madrid Final-Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BARCELONA KADROSU

    Nnaji James, Sanli Sertac, Tobey Mike, Abrines Alex, Higgins Cory, Jakucionis Kasparas, Jokubaitis Rokas, Kuric Kyle, Laprovittola Nicolas, Satoransky Tomas, Caicedo Michael, Kalinic Nikola, Martinez Sergi, Mirotic Nikola, Pauli Fornellsi Oriol, Vesely Jan
  • Barcelona Real Madrid Final-Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    REAL MADRID KADROSU

    Cornelie Petr, Ndiaye Eli, John Poirier, Vincent Tavares, Walter, Causeur Fabien Llull, Sergio Rodriguez, Sergio Williams-Goss, Nigel Abalde, Alberto Deck, Gabriel Fernandez, Rudy Hanga, Adam Hezonja, Mario Musa Dzanan, Randolph Anthony, Yabusele Guerschon

     

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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