Barcelona-Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
Barcelona-Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. LaLiga'da 35. haftaya 88 puanla zirvede giren Barcelona, 77 puanla 2. sırada bulunan Real Madrid'i ağırladı. Milli futbolcu Arda Güler’in sakatlığı nedeniyle El Clasico kadrosunda yer almadı. Mücadelenin ardından, Barcelona-Real Madrid maçının skoru gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Barcelona-Real Madrid maçı kaç kaç bitti?" İşte Barcelona-Real Madrid maç sonucu ve golleri...
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
La Liga'da şampiyonluk düğümü çözüldü. Barcelona sahasında ağırladığı Real Madrid'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla şampiyonluğunu resmen ilan etmiş oldu.
