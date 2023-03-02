Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

Barcelona, Ronaldinho'nun 17 yaşındaki oğluyla sözleşme imzaladı

Barcelona Kulübü, 2003-2008 yıllarında kadrosunda yer alan "Ronaldinho" lakaplı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo de Assis Moreira'nın 17 yaşındaki oğlu Joao Mendes de Assis Moreira'yı genç takımına transfer etti

Barcelona, Ronaldinho'nun 17 yaşındaki oğluyla sözleşme imzaladı
AA

Barcelona resmi sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Joao Mendes'in, Barcelona yönetim kurulu üyesi Joao Soler ve genç takım spor direktörü Jose Ramon Alexanko ile birlikte çekilmiş fotoğrafı yayımlayarak, 17 yaşındaki forvet oyuncusunun genç takımla sözleşme imzaladığını duyurdu.

Brezilya'nın Cruzeiro takımından gelen Joao Mendes'in birkaç haftadır Barcelona genç takımıyla antrenmanlara çıktığını yazan İspanyol basını da Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta'nın daha önceden Mendes hakkında "Futbolcu olarak iyi bir köke sahip. Gelişimine göre değerlendireceğiz." dediğini belirtti.

Joao Mendes için yapılan yorumlarda, "Normalde sağ ayağını kullansa da solu da iyi. Babasının kariyerinin başlangıcında çok önemli bir yeri olan kulüpte kendini geliştirmek istiyor." denildi.

Ronaldinho, 5 sezon formasını giydiği Barcelona ile 2 lig şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TFF'nin yardım kampanyası Omuz Omuza'da ne kadar para toplandı? CANLI YAYIN! TFF Bağış kampanyası devam ediyor! Omuz Omuza bağış miktarı
FUTBOL Türk futbolu omuz omuza!
Portekiz'de şike krizi: Benfica'ya şike ve teşvik soruşturması!
FUTBOL Benfica'ya şike ve teşvik soruşturması!
Son dakika haberi Mahkemeden Kayserispor - Fenerbahçe maçı için deplasman yasağı kararı!
FUTBOL Mahkemeden deplasman yasağı kararı!
Icardi transferinde son dakika gelişmesi! Milan ve Roma devreye girdi ve... - Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL İddialar bitmiyor!
Fenerbahçe transfer için rotasını İtalya'ya çevirdi!
FUTBOL Fenerbahçe'den Hırvat yıldızlara kanca!
Lionel Messi'den takım arkadaşlarına milyonluk jest!
FUTBOL Messi'den takım arkadaşlarına milyonluk jest!
Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Gaston Silva...
FUTBOL Sürpriz iddia!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus için Brezilya basınından 'ayrılık' iddiası! Sezon sonu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Jesus yine manşetlerde!
Lobjanidze: Depremden önce tüm takıma son mutluğu Atsu yaşattı
FUTBOL "Depremden önce tüm takıma son mutluğu Atsu yaşattı"
Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler: Kalbim Hatay'da kaldı
FUTBOL ''Kalbim Hatay'da kaldı''

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.