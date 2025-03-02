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        Haberler Gündem Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar

        Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar

        HSK, menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren Fatih Kapan'ı görevden alarak tüketici mahkemesi hakimliğine atadı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 02.03.2025 - 20:18
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        Barım'ın tahliyesine karar veren hakim hakkında karar
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine karar veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan'ı görevden aldı.

        Edinilen bilgiye göre hakkında HSK soruşturması devam eden Kapan, tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.

        Barım, Kapan'ın verdiği tahliye kararına karşın

        İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ağır ceza mahkemesince yeniden tutuklanmıştı. Kapan hakkında da tahliye kararı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

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