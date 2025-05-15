Barınakta köpeklerin öldürüldüğü iddiasına yanıt

Osmangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin ve bunlara ilişkin yaklaşımların Osmangazi Belediyesinin yönetim anlayışını ve tüm canlılara yönelik hassasiyetini kesinlikle yansıtmadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin idari soruşturmanın tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Osmangazi Belediyesi olarak prosedürlere ve talimatnamelere uygun hareket etmeyen personelin görevine son verilmiştir, adli süreç ise devam etmektedir. Görüntüleri kaydeden kişilerin ne amaçla bu eylemi gerçekleştirdikleri güvenlik kameralarımız aracılığıyla tespit edilmiş, bu görüntülerin hangi kişiler tarafından sosyal medya ve basın kuruluşlarıyla paylaşıldığı da adli makamlara iletilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin hangi yaptırımlarla karşılaşacaklarına yüce Türk adaleti karar verecektir."

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Bu arada, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından barınak önünde toplanan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Polis ekipleri barınak önünde güvenlik önlemi aldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.