        Haberler Magazin Barış Akarsu'nun babası: O varken hayal kuruyordum - Magazin haberleri

        Barış Akarsu'nun babası: O varken hayal kuruyordum

        Barış Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu, oğluna olan özlemini dile getirerek, "O varken hayal kuruyordum" dedi. Baba Akarsu, ayrıca oğlunun hayalini de anlattı

        Giriş: 10.04.2026 - 16:30 Güncelleme:
        "O varken hayal kuruyordum"

        2004’te katıldığı 'Akademi Türkiye' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan Barış Akarsu, kısa sürede rock müziğin sevilen isimlerinden biri olmuştu. Akarsu, şöhretinin zirvesindeyken, 2007'de Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

        Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu, yıllar sonra içini döktü. Selahattin Akarsu, maddi imkânsızlıklar içinde yaşadıkları dönemi anlattı.

        'Beraberkeşifteyiz' isimli Instagram sayfasına konuşan Akarsu, "Cepte para yoktu, biraderin evinde kalıyorduk Sefaköy’de. En garibanı bendim ama Barış’la ilgili hayaller kuruyordum. Ona sarılırdım, ‘Sen başaracaksın oğlum’ derdim. O varken hayal kuruyordum” sözleriyle duygulandırdı.

        Barış Akarsu’nun doğaya olan sevgisine de değinen baba Akarsu, “Antik yerleri severdi, salaş yerlere bayılırdı. Doğada olan her şeyi, hayvanları çok severdi” dedi.

        Oğlunun deniz hayalini de anlatan Akarsu, “Bana ‘Azıcık para bulayım, tekne yaptıracağım, denizde yaşayacağım’ diyordu” ifadelerini kullandı.

        Gün Başlıyor - 9 Nisan 2026 (İsrail'den Lübnan'a En Büyük Saldırı)

        Lübnan'a yeni saldırı dalgası. İsrail'den Lübnan'a en büyük saldırı. Dışişleri: İsrail barışı hedef alıyor. İran'ın 10 maddelik planında neler var? Trump ve Rutte Beyaz Saray'da görüştü. MGK açıklamasında ateşkes vurgusu. MGK'dan Terörsüz Türkiye mesajı. CHP'den liderlere ara seçim turu. Siyasette "...
