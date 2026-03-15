Barış Alper Yılmaz, annesi ile horon tepti
Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, annesi Emine Yılmaz ile horon teptiği anları paylaştı
Giriş: 15.03.2026 - 10:31
Süper Lig'in 26'ncı haftasında lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Rams Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray etkili bir performans sergileyerek rakibini 3-0'lık skorla geçti.
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, maçın ardından galibiyeti evinde annesi Emine Yılmaz ile beraber çıkardı.
Ünlü futbolcu, annesi ile birlikte horon tepti. Barış Alper Yılmaz, annesi ile keyifli anlarını da sosyal medya hesabından yayımladı.
