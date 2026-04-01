Barış Alper Yılmaz'dan babasına mesaj!
2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini kaptı. Ay-yıldızlılarda Barış Alper Yılmaz, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
Giriş: 01.04.2026 - 00:55
BABASINA MESAJ YOLLADI
3 gün önce babamla konuştuk; "2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun?" dedim. O zaman 2 yaşındaydım... Bana Türkiye'de hayatın durduğunu söylemişti. Baba merak etme, artık bolca izleyeceksin Dünya Kupası maçlarını. Babama selam söylüyorum...
