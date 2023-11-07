Barış Alper Yılmaz: Galatasaray'ın genlerinde Avrupa'da başarılı olmak var Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, "İlk maçta çok iyi bir Galatasaray vardı. Pozisyonlara girdik fakat değerlendiremedik. Yarın da aynı performansı yansıtacağız" dedi

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi´ndeki Bayern Münih maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yarın kazanarak taraftarlarını memnun etmek istediklerini söyleyen Barış Alper Yılmaz, "İki taraf için de çok önemli bir maç. Zor bir maç olacak. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. İlk maçta çok iyi bir Galatasaray vardı. Pozisyonlara girdik fakat değerlendiremedik. Yarın da aynı performansı yansıtacağız. Çok konsantrasyon gerektiren bir maç. Galatasaray´ın genlerinde Avrupa´da başarılı olmak var. Biz de yarın umarım kazanırız ve taraftarlarımızı memnun ederiz" şeklinde konuştu.

"PERFORMANSTA İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLABİLİYOR"

Okan Buruk´un verdiği taktikleri uygulamaya çalıştığını belirten Yılmaz, "Tabii ki her maç farklı farklı bakmıyorum. Performansta inişler çıkışlar olabiliyor. Sadece hocamın bana verdiği taktiği sahada uygulamaya çalışıyorum ve takımıma faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Takıma faydalı olmak istediğini söyleyen Barış Alper Yılmaz, "Ben anlık olarak bakmıyorum sadece. Süreç olarak bakıyorum. Çok çalışıyorum. Hocamla sürekli nasıl daha iyi olabilirim diye iletişim içerisindeyim. Farklı yerlerde oynayabiliyorum ama takımıma faydalı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.