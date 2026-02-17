Barış Alper Yılmaz: Hocamızın taktiğini uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

Sonucu ve oyunlarını değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik saha içerisinde. Bireyselden ziyade takım önemli olan. İyi mücadele ettik. Dün söylemiştim, hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım taraftarımıza güzel bir maç izletmişizdir." dedi.