Barış Alper Yılmaz: Hocamızın taktiğini uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok
Galatasaray'ın formda oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 5-2'lik Juventus zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Hocamızın taktiğini uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.
"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"
Sonucu ve oyunlarını değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik saha içerisinde. Bireyselden ziyade takım önemli olan. İyi mücadele ettik. Dün söylemiştim, hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım taraftarımıza güzel bir maç izletmişizdir." dedi.
"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"
Performansı hakkında konuşan Barış Alper Yılmaz "Çok çalışıyorum. Tek düşüncem takıma faydalı olabilmek. Elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği gücüme güç katıyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.