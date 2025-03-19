Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı: Gerçek bir ikon!

Galatasaray'ın ve milli takımın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, GQ Dergisi'ne röportaj verdi.

"KESİNLİKLE RONALDO"

Kariyerinde örnek aldığı birçok ismin olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Kesinlikle Cristiano Ronaldo. Gerçek bir ikon. Sahadaki lider duruşu, hiç bitmeyen enerjisi, mücadele gücü ve çalışkan yapısıyla örnek aldığım isim olduğunu söyleyebilirim. İlerlemiş yaşına rağmen sahaya koyduğu karakter ve kırdığı rekorlarla da birçok futbolcu için neden rol model olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu ayrıca, "Halen takım arkadaşım olan Dries Mertens’in hem saha içi hem de saha dışında örnek bir isim olduğunu düşünüyorum. Yerli olarak da Türk futboluna ve milli takımımıza önemli katkılar veren Arda Turan, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu’nu söyleyebilirim. Arda abi ve Burak abi hem yurt içinde hem de yurt dışında oynadıkları takımlara önemli katkılarda bulunarak kazanılması zor başarılar elde ettiler. Hakan abi de Avrupa’da oynadığı her takıma verdiği katkılarla ön plana çıkan lider karakterli örnek bir profesyonel." açıklamasında bulundu.