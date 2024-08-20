Barış Kanbak: Kaybetmediğimiz için mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, Mersin'de oynanan maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Kasımpaşa Antrenörü Barış Kanbak, zorlu hava şartlarında zorlu bir oyun olduğunu söyledi.

Karşılaşmayı iki ayrı bölümde değerlendirmek gerektiğini belirten Kanbak, "İlk yarıdaki su molasından öncesi ve su molasından sonrası ve ikinci yarı olarak ayırıyoruz. İlk yarıda biraz daha kontrollü bir oyun tercih ettik. Top rakipteyken sadece ön alan baskısında tek oyuncuyla 9 yönlendirmeli baskıyı ve savunmada artı 1 kalmayı planladık. Bunun için rakibimizin uzun toplar atacağını öngörüyorduk ki, öyle oynadılar. Bu uzun toplarda arkada eksik yakalanmamaktı amacımız. Bu uzun toplarda yakalanmadık fakat rakip takıma çok fazla topla oynama şansı verdik. Su molasında da bunun bizim için doğru tercih olmadığını düşündük, geriye dönüşünce risk almanın zamanının geldiğine karar verdik ve maçın son 10 dakikası, 9-10 baskısına döndük. Önde biraz daha kalabalık yerleşmeyi tercih ettik. Bunun meyvesinde aslında son 7-8 dakikada aldık" diye konuştu.