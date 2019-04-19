Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu

Giriş: 19.04.2019 - 15:19 | Güncelleme:  

Barış Kenan Özkan, eşi Eylül Öztürk ve 2 aylık oldu Alex ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Barış Kenan Özkan'ın "Canım ailem" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı

  • 1Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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    Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, 2017 yılında Kenan Barış Özkan ile dünyaevine girmişti. Eylül Öztürk, geçtiğimiz aylarda sunuculuğunu yaptığı bir programda hamile olduğunu duyurmuştu. Doğum için geçtiğimiz günlerde Florida'ya giden Öztürk, Amerika'da doğum yapmıştı. Bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Alex adını vermişti.

  • 2Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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    Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

  • 3Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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    "AİLEM"

    Eylül Öztürk, eşi Barış Kenan Özkan ve 2 aylık oğlu Alex ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Barış Kenan Özkan'ın "Canım ailem" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

  • 4Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 34Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 35Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 36Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 37Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 38Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 39Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 40Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 41Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 42Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 43Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 44Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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  • 45Barış Kenan Özkan ve Eylül Öztürk'ten aile pozu - Magazin haberleri
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