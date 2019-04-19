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Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, 2017 yılında Kenan Barış Özkan ile dünyaevine girmişti. Eylül Öztürk, geçtiğimiz aylarda sunuculuğunu yaptığı bir programda hamile olduğunu duyurmuştu. Doğum için geçtiğimiz günlerde Florida'ya giden Öztürk, Amerika'da doğum yapmıştı. Bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Alex adını vermişti.