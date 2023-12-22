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        Haberler Müzik Barış Manço şarkılarıyla anıldı - Magazin haberleri

        Barış Manço şarkılarıyla anıldı

        Kemer Belediyesi Türk Müziği Topluluğu'nun 'Barış Manço Şarkıları' konseri alkış topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:20
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        Barış Manço şarkılarıyla anıldı
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        Şef Furkan Üstündağ’ın yönettiği konserde Anadolu rock türünün kurucuları arasında yer alan unutulmaz sanatçı Barış Manço’nun şarkıları seslendirildi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı konuşmasında Barış Manço’ya Allah’tan rahmet diledi.

        "MÜZİK RUHUN GIDASIDIR VE EVRENSELDİR"

        Barış Manço’nun Tokyo’da verdiği bir konserinde “Cumhuriyet’in 100’ncü yılı olan 2023’de ben yine bu sahneye çıkacağım” dediğini hatırlatan Belediye Başkanı Topaloğlu, “Büyük usta Barış Manço, aramızdan genç yaşta ayrıldı. Ruhu şad olsun. Usta sanatçıyı bugün burada şarkılarıyla andık. Müzik ruhun gıdasıdır ve evrenseldir. Bizi uzaklara götürür. Ben de 1970’li yıllarda öğretmen okulundaki yıllarıma gidip, geldim. Güzel bir akşam oldu. Kemer Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız. Bizden ne isterseniz yapmaya hazırız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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        Yıl başından sonra Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası’nın da bir konser vereceğini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Çocuklarımızın sahneye çıkması kendilerine bir özgüven verir. Kemer gelecekte müzisyen şehri olacak. Furkan Üstündağ hocamız çocuklarımızı çok güzel eğitiyor. Onlara, disiplini, arkadaşlığı ve paylaşmayı öğretti. Kendisini tebrik ederim” şeklinde konuştu. Başkan Topaloğlu, konser sonrası orkestraya çiçek verdi.

        Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen konsere Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Bilici ile Mustafa Tıraş, CHP Kemer Kadın Kolları Başkanı Sema Özdemir, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin ve vatandaşlar katıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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