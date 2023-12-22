Barış Manço şarkılarıyla anıldı

Şef Furkan Üstündağ’ın yönettiği konserde Anadolu rock türünün kurucuları arasında yer alan unutulmaz sanatçı Barış Manço’nun şarkıları seslendirildi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı konuşmasında Barış Manço’ya Allah’tan rahmet diledi.

"MÜZİK RUHUN GIDASIDIR VE EVRENSELDİR"

Barış Manço’nun Tokyo’da verdiği bir konserinde “Cumhuriyet’in 100’ncü yılı olan 2023’de ben yine bu sahneye çıkacağım” dediğini hatırlatan Belediye Başkanı Topaloğlu, “Büyük usta Barış Manço, aramızdan genç yaşta ayrıldı. Ruhu şad olsun. Usta sanatçıyı bugün burada şarkılarıyla andık. Müzik ruhun gıdasıdır ve evrenseldir. Bizi uzaklara götürür. Ben de 1970’li yıllarda öğretmen okulundaki yıllarıma gidip, geldim. Güzel bir akşam oldu. Kemer Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız. Bizden ne isterseniz yapmaya hazırız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.