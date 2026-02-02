Habertürk
        Barış Murat Yağcı, gözaltına alındı

        Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı'nın, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:03 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:03
        Barış Murat Yağcı, gözaltına alındı
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Barış Murat Yağcı gözaltına alındı.

        Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu, bugün öğle saatlerinde Türkiye’ye döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı. Yağcı, işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

        #Barış Murat Yağcı
