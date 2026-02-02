Barış Murat Yağcı, gözaltına alındı
Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı'nın, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi
Giriş: 02.02.2026 - 14:03 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:03
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Barış Murat Yağcı gözaltına alındı.
Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu, bugün öğle saatlerinde Türkiye’ye döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı. Yağcı, işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.
