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        Haberler Gündem Güncel Bartın'da köy yolu heyelanla kapandı | Son dakika haberleri

        Bartın'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

        Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Dorucaşahinci köyünün yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:43
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        Bartın'da köy yolu heyelanla kapandı
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        Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle Ulus ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Dorucaşahinci köyünün Demirören Mahallesi yolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yolda gerekli güvenlik tedbirlerini alındı, AFAD ekipleri de incelemede bulundu.

        Köyün mahallelerine ulaşım sağlanan yolun kapanmasının adından İl Özel İdaresi ekiplerince yolun açılması için çalışma başlatıldı.

        İş makineleriyle yoldaki toprak yığını ve çamuru temizlemeyen ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

        Öte yandan toprak yığınlarının evinin önüne kadar ulaştığı Ramazan Bayrak'ın evi, herhangi bir zarar olmaması nedeniyle tahliye edilmedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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