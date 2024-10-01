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        Haberler Gündem Güncel Bartın'daki çöp yığınlarında İl Özel İdaresi ve 4 belediyeye idari para cezası | Son dakika haberleri

        Bartın'daki çöp yığınlarında İl Özel İdaresi ve 4 belediyeye idari para cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın'da İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola dökülen çöplerle ilgili yapılan inceleme sonucunda, İl Özel İdaresi ve 4 belediyeye toplam 6 milyon 495 bin 270 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 17:00 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:00
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        Bartın'da Karasu köyü İnkumu tatil beldesi tepesinde bulunan, kent merkezi ile ilçe ve beldeler olmak üzere 8 belediye ve İl Özel İdaresince köylerden toplanan çöplerin atıldığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle bölgeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 1 kilometrelik yolda çöp yığınları oluştu.

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        Boğaz Mahallesi'ne ulaşan yolun kapandığı ve Bartın Irmağı mevkisine kadar gelen çöp yığınlarından akan sıvıların da yağmur sularıyla ırmağa karıştığı görüldü.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, günlük yaklaşık 150 ton çöpün taşındığı alanda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inceleme sonucunda, İl Özel İdaresi ve 4 belediyeye toplam 6 milyon 495 bin 270 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bartın ili şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola dökülen çöplere ilişkin başlattığımız incelemeler sonucu Çevre Kanunu'na istinaden Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Kurucaşile Belediyesi ve Ulus Belediyesine 1 milyon 299 bin 54'er lira olmak üzere toplam 6 milyon 495 bin 270 lira idari ceza uygulanmıştır."

        #bartın
        #Çöp
        #ceza
        #çevre
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