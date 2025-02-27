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        Bartın'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        BARTIN'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 01:34 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:40
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        Bartın'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        BARTIN'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı İbrahim Paşa Kız Yurdundan hasta alan Tarık Vanlı (28) yönetimindeki 74 AAJ 471 plakalı ambulans, mahalle yolunda ara sokaktan ana yola çıkan Basra Ayaz (26) yönetimindeki 74 BF 817 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile ambulansta görevli Emine Merve Akçay (25), Döndü Yaşar (25) ve ambulanstaki hasta Gülpınar Demir (20) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Beyzanur Kaplan (24) ve Havva Öztekin (48) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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