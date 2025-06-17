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        Yavru bozayı bu kez limanda görüntülendi

        BARTIN'ınKurucaşile ilçesinin farklı noktalarında bir süredir görülen yavru bozayı, bu kez limanda ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:50
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        Yavru bozayı bu kez limanda görüntülendi
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        BARTIN'ınKurucaşile ilçesinin farklı noktalarında bir süredir görülen yavru bozayı, bu kez limanda ortaya çıktı.

        Yaklaşık 1 aydır Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen yavru bozayı, ilçedeki bahçelerde, kumsalda ve evlerin bahçesinde görüldü. Yavru bozayı gece saatlerinde de geldiği Kurucaşile Limanı'nda vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Bir süre limanda gezen bozayı daha sonra kayalıklar arasında kayboldu. Belediye hoparlöründen aralıklarla uyarı yapılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ayının yakalanması için çalışma başlatacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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