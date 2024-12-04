Bartın İnkumu Sahili'nde çevre temizliği yapıldı

Daha sonra İnkumu Atık Su Paket Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi'ni gezen üniversite öğrencilerine, atık suyun tekrar kullanıma kazandırılmasına ilişkin bilgi verildi.

Keser, yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser ile öğrenciler, doğanın korunması ve çevre bilincinin yayılması amacıyla dalgaların sahile getirdiği çöpleri temizledi.

Bartın Belediyesi ve Bartın Üniversitesi tarafından İnkumu Sahili'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.