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        Bartın İnkumu Sahili'nde çevre temizliği yapıldı

        Bartın Belediyesi ve Bartın Üniversitesi tarafından İnkumu Sahili'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:48
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        Bartın İnkumu Sahili'nde çevre temizliği yapıldı
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        Bartın Belediyesi ve Bartın Üniversitesi tarafından İnkumu Sahili'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser ile öğrenciler, doğanın korunması ve çevre bilincinin yayılması amacıyla dalgaların sahile getirdiği çöpleri temizledi.

        Keser, yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

        Daha sonra İnkumu Atık Su Paket Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi'ni gezen üniversite öğrencilerine, atık suyun tekrar kullanıma kazandırılmasına ilişkin bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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