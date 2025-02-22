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        Bartın'da kar etkisini sürdürüyor

        Bartın'da 3 gündür yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:02
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        Bartın'da kar etkisini sürdürüyor
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        Bartın'da 3 gündür yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte 3 gündür etkili olan yağışın ardından kent merkezi beyaza büründü. Son yılların en yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilen il geneli ve şehir merkezinde araçlar kar yığınlarının altında kaldı, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

        Kentin en işlek cadde ve yollarında trafik ekipleri, ambulans ve ticari araçların dışında hareketlilik görülmüyor.

        İlde sadece belirli güzergahlarda çalışan belediye halk otobüsleri ise lastiklerinde zincir takılı olmasına rağmen zaman zaman yollarda kaldı.

        Ana arterlerde dahi ulaşımın güçlükle sağlandığı kentte, belediye ekipleri özellikle hastane yollarını açık tutmaya çalışıyor.

        - "Vatandaşların sıkıntı yaşamasını önlemek için tedbirler aldık"

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AA muhabirine, kentin son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

        Vatandaşların sıkıntı yaşamasını önlemek için tedbirler aldıklarını ifade eden Arslan, 112 Acil Servis, UMKE, Karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD gibi ilgili tüm kurum ve kuruluşların sahada olduğunu dile getirdi.

        Arslan, kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Karayolları ekiplerimiz, şehrimizin diğer kentlerle bağlantısını koparmamak adına ana yolları açık tutmak için çaba sarf ediyor. İlimiz genelinde 106 köy yolu kapalı. İl Özel İdaresi ekiplerimiz de öncelikli olarak acil hasta, diyaliz hastası, doğum ve cenaze gibi durumlara karşı yol açma çalışması yapıyor. Şu ana kadar yaşadığımız olumsuzluk olmadı, ekiplerimiz hasta ve cenaze olan yerlere anında ulaşıyor. Ayrıca, elektriksiz köyümüz de yok. İnşallah bu durumu ciddi olumsuzluk yaşamadan geçireceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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