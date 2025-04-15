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        Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü

        Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve eriyen kar sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:58
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        Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü
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        Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve eriyen kar sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengi oldu.

        Kentteki sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.

        Çamurlu suyun aktığı kesim ile geniş alanda denizin rengi değişti. İnkumu Plajı ve çevresinde de kirlilik oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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