Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü

Çamurlu suyun aktığı kesim ile geniş alanda denizin rengi değişti. İnkumu Plajı ve çevresinde de kirlilik oluştu.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve eriyen kar sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengi oldu.

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