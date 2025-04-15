Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve eriyen kar sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengi oldu.
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve eriyen kar sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengi oldu.
Kentteki sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.
Çamurlu suyun aktığı kesim ile geniş alanda denizin rengi değişti. İnkumu Plajı ve çevresinde de kirlilik oluştu.
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