Bartın'da sahte altın sattıkları iddia edilen çift tutuklandı

Şüphelilerin M.S. ve S.S. isimli çift olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları araçla kaçmaya çalışırken Arıt Kavşağı'nda yakaladı.

Kent merkezinde bir kuyumcunun 2 kişinin kendisine 122 bin 700 lira değerinde sahte altın sattığı yönündeki ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

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