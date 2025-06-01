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        Bartın'da sahte altın sattıkları iddia edilen çift tutuklandı

        Bartın'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:28 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:28
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        Bartın'da sahte altın sattıkları iddia edilen çift tutuklandı
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        Bartın'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.

        Kent merkezinde bir kuyumcunun 2 kişinin kendisine 122 bin 700 lira değerinde sahte altın sattığı yönündeki ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

        Ekipler, 148 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu dolandırıcılık olayının Antalya'dan kiralanan araçla Bartın il merkezine gelinerek gerçekleştirildiğini tespit etti.

        Şüphelilerin M.S. ve S.S. isimli çift olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları araçla kaçmaya çalışırken Arıt Kavşağı'nda yakaladı.

        Şüpheli çiftin, Bartın'ın yanı sıra İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya ve Ankara'da aynı yöntemle kuyumcuları dolandırdıkları belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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