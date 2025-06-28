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        Amasra'da "Bilim Kafe" etkinliğinde Amastris antik kentinin tarihi anlatıldı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Bartın Üniversitesi (BARÜ) işbirliğiyle "Görünenden Daha Fazlası: Amastris Antik Kenti" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:18 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:18
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        Amasra'da "Bilim Kafe" etkinliğinde Amastris antik kentinin tarihi anlatıldı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Bartın Üniversitesi (BARÜ) işbirliğiyle "Görünenden Daha Fazlası: Amastris Antik Kenti" konulu seminer düzenlendi.

        YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Amasra Barış Akarsu Kültür Parkı Amfisi'nde düzenlenen seminerde konuşan BARÜ Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Paphlagobnia Bölgesi'nin kıyı kesiminde yer alan ve önemli bir liman kenti olan Amasra'nın Yunan koloni çağında 'Sesamos' adıyla kurulduğunu söyledi.

        Şehrin, Hellenistik Dönemde Amastris ismiyle yeniden imar edildiğini ve Orta Çağ'ın sonlarına kadar önemini hiç yitirmeyerek antik kente ev sahipliği yaptığını anlatan Çam, "Amastris antik kentine dair günümüze korunabilmiş en önemli yapı kale yapısıdır. 19. yüzyıldan itibaren bu yönüyle Avrupalı seyyahların ve 20. yüzyılda da bilim insanlarının dikkatini çekmeyi başarmıştır." dedi.

        Bizans Dönemi'nde varlığını sürdüren Amasra'nın 13. yüzyılda Ceneviz kolonisi haline geldiğini ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz seferinde Osmanlı topraklarına katılıncaya kadar Ceneviz yerleşimi olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Çam, şehrin antik yerleşimine dair kanıtlara ulaşabilme adına arkeolojik kazı ve araştırmaların gün geçtikçe daha fazla önem kazandığına dikkati çekti.

        Çam, şunları kaydetti:

        "2017'de Bedesten mevkisinde bir okul inşaatı sırasında tarihi kalıntılara rastlanmasının ardından bölge koruma altına alınarak Amasra Müzesi Müdürlüğünce arkeolojik çalışmalar başlatılmıştır. 2024 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bilimsel kazı olarak ilan edilen yerleşimde Roma dönemine ait mermerden yapılmış milattan sonra 2. yüzyıla ait yaklaşık 2 bin yıllık stoa yapıyı (sütunlu galeri) ortaya çıkardık. Bu yapının bir 3 sütununu yeniden ayağa kaldırmayı başardık. Bu seneki çalışmalarımızla da diğer sütunları ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Yani Roma Dönemine ait agora yapısını adım adım ortaya çıkarmaya başlıyoruz. Agora yapısının tek bir stoa değil birkaç tane daha stoa varlığını tespit ettik. Kurtarma kazıları kapsamında çalışmaları süren Roma dönemine ait alanı birkaç sene sonra gezdiğinizde bir Roma kentinin sütunlarla çevrili forum ya da agora olarak isimlendirdiğimiz yapılarında gezme imkanınız olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz."

        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da 81 ilde "Bilim Kafe" etkinliklerinin düzenlenmesinin dünyada bir ilk olduğuna işaret ederek, "Bu kadar yüksek miktarda katılımcının olduğu, coğrafi anlamda bu kadar yaygın bir bilimsel etkinlik görülmemiş bir durum. Özellikle Yükseköğretim Kurulu'nun böyle bir çalışmayla üniversitelerimizin kampüsünde üretilen bilginin sadece kampüslerde, kitaplarda değil insanlarımızın da bunların öğrenmesi bu etkinliğin başlama sebepleri arasında gösterilebilir." diye konuştu.

        Etkinliği üniversite öğrencileri, ilçe sakinlerinin yanı sıra turistler de takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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