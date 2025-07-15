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        Bartın'da eski karısını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

        Bartın'da eski eşini bıçaklayarak öldüren ve eski üvey kızını da ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:44
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        Bartın'da eski karısını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı
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        Bartın'da eski eşini bıçaklayarak öldüren ve eski üvey kızını da ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Orduyeri Mahallesi'nde Erdinç A. (50), yaklaşık 1 ay önce boşandığı eşi Fati A. (46) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdinç A, eski karısı ile kavgayı ayırmak isteyen kızı Ebru E’yi (23) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fati A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralı olarak aynı hastaneye götürülen Ebru E’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Zanlı Erdinç A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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