Bartın'da eski karısını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fati A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bartın'da eski eşini bıçaklayarak öldüren ve eski üvey kızını da ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

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