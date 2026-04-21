Baş ağrısı türleri: Ağrıyan yer size ne anlatıyor olabilir?

Migren

Migren, birincil baş ağrıları içinde en sık karşılaşılan türlerden biridir. Klinik veriler, özellikle nöroloji başvurularında en yaygın alt tipin aurasız migren olduğunu gösterir.

Migren, genellikle tekrarlayan ataklarla seyreder. Ağrı çoğu zaman başın tek tarafında hissedilir, ancak bazı hastalarda iki tarafa da yayılabilir. Bu ataklar sırasında ortaya çıkan ağrı, günlük yaşamı belirgin biçimde etkiler. Migrenin, baş ağrısı bozuklukları arasında küresel ölçekte önemli bir yük oluşturduğu ve özellikle kadınlarda daha sık görüldüğü belirtilir.

Uluslararası sınıflandırmada migren; auralı, aurasız ve kronik migren olarak alt gruplara ayrılır.

Aurasız migren, en yaygın formdur ve doğrudan baş ağrısı atağıyla başlar.

Auralı migrende ise baş ağrısından önce bazı nörolojik belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler çoğunlukla görme ile ilişkilidir; ışık çakmaları, zikzak çizgiler veya geçici görme kaybı gibi şikâyetler görülebilir.

Kronik migren ise ayda sık tekrarlayan ve daha uzun süreli seyreden bir form olarak tanımlanır.