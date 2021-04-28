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Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler?

Son yılların en iyi aksiyon filmleri arasında gösterilen Bas Gaza, bu akşam Türk televizyonlarında izleyecinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orjinal adı Overdrive olan ve 2017 yılında gösterime giren filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler?

Dünyaca ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı aksiyon filmi Bas Gaza, bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar.

Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır…

BAS GAZA FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ana de Armas,

Scott Eastwood,

Gaia Weiss,

Freddie Thorp

Clemens Schick yer alıyor.

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