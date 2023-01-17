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Haberler Yaşam Başak Mireli tek başına Atlantik’i geçen ilk Türk kadın oldu
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Tek başına Atlantik’i geçen ilk Türk kadın oldu

Deniz tutkusu nedeniyle 20 yıllık kariyerinden vazgeçen Başak Mireli, Atlantik Okyanusu'nu yelkenli tekneyle tek başına geçen ilk Türk kadın oldu!

Başak Mireli tek başına Atlantik’i geçen ilk Türk kadın oldu
HABERTURK.COM

Yelken sporcusu Başak Mireli, yelkenli tekneyle Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk Türk kadını olma unvanını kazandı.

23 Aralık'ta yola çıkan Mireli, 16 Ocak'ta Karayipler'de bulunan Fransa'nın denizaşırı illerinden biri olan Martinik'e vardı.

13 yaşından bu yana yelken sporuyla uğraşan Mireli, eşiyle birlikte dünya turuna başlamıştı. Atlantik'ten geçme kısmını ise tek başına gerçekleştirdi.

HİÇBİR YERE YANAŞMADAN ATLANTİK'İ GEÇTİ

Mireli hiçbir yere yanaşmadan, herhangi bir elektrik bağlantısı olmadan bu geçişi tamamladı. Sporcu, teknede kendisinden başka nöbet tutan birisi olmadığı için özel bir uyku düzenine girdi.

Mireli bu kapsamda Atlantik Okyanusu'nu yelkenliyle tek başına geçen ilk Türk kadını olma unvanını kazandı.

DENİZ TUTKUSU NEDENİYLE 20 YILLIK KARİYERİNDEN VAZGEÇTİ

Mireli, yaklaşık 2 ay önce Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'a yelken sporuna çok küçük yaşlarda başladığını, üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul Yelken Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak yat yarışlarında yer aldığını anlattı.

Deniz tutkusu nedeniyle 20 yıllık kariyerinden vazgeçen sporcu, daha sonra uzun yol yelkenciliğine merak sardı.

Haziran ayında Hopa - İskenderun arasında yaklaşık 15 gün sürmesi beklenen 1500 millik rotayı tamamlamak için yola çıkan Mireli, yaşanan tekne arızası nedeniyle rekor denemesini yarıda bıraktı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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