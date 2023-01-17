23 Aralık'ta yola çıkan Mireli, 16 Ocak'ta Karayipler'de bulunan Fransa'nın denizaşırı illerinden biri olan Martinik'e vardı.

HİÇBİR YERE YANAŞMADAN ATLANTİK'İ GEÇTİ

Mireli hiçbir yere yanaşmadan, herhangi bir elektrik bağlantısı olmadan bu geçişi tamamladı. Sporcu, teknede kendisinden başka nöbet tutan birisi olmadığı için özel bir uyku düzenine girdi.

Mireli bu kapsamda Atlantik Okyanusu'nu yelkenliyle tek başına geçen ilk Türk kadını olma unvanını kazandı.