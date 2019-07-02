Başak Sayan: Bu kez diğer kitaplardan farklı bir kitap olacak - Magazin haberleri

Oyunculuğundan çok son dönemde yazarlığı ile gündemde olan Başak Sayan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ailesi ile birlikte bu yaz İstanbul'da kalacağını daha önce söyleyen Başak Sayan, kısa bir süreliğine Şile'de bulunan yazlıklarına kaçacaklarını belirtti.

Kış aylarına doğru yeni kitabını sevenleriyle buluşturacağı müjdesini de veren Başak Sayan, "Bu kez diğer kitaplardan farklı bir kitap olacak. Yazmaya başladım. Bu kitap çocuklar için ve çocuklara yönelik bir kitap olacak. İnşallah kasım ayı gibi raflardaki yerini alacaktır" açıklamasında bulundu.