Köpeği 'Mia' ile AVM'de alışveriş yapan Sayan, hem kendisi, hem de çocukları için alışveriş yaptı. Köpeği 'Mia'nın ilk kez evden dışarı çıktığını söyleyen güzel oyuncu, " Bugün Mia ilk kez dışarıya adım attı. Biraz heyecanlı ve şaşkın o yüzden. Tek başıma alışverişe çıkmaktansa köpeğimi de yanıma almak istedim." dedi.