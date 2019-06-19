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Başak Sayan çocukları için alışverişte

Ünlü oyuncu ve yazar Başak Sayan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı

Başak Sayan

Yalnız başına geldiği AVM’de çocukları için yazlık alışveriş yapan Sayan, “Günler ne çabuk geçiyor anlamıyorum. Daha dün el kadarlardı, şimdi aldığım şeyler olmuyor. Çok çabuk büyüyorlar gardıroplarını değiştirme zamanı geldi. Cadde mağazalarını gezmektense burada aradığım her şeyi buluyorum, AVM ortamını seviyorum” dedi.

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