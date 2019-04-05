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Oyuncu Başak Sayan oğlunun rahatsızlandığı süreci şöyle anlattı:

"İnsan hayatta ne kadar anlamsız şeylere takıldığını, ne kadar küçük şeyleri dert ettiğini anlayamıyor. Daha düne kadar dert etttiğim her şey 2-3 gündür anlamını yitirdi. Birkaç gün önce şiddetli ağlama ve kusma ile başlayan akut durum Milan’ın dengesini sağlayamaması ve sürekli iki adım atıp düşmesi sonucu tepe noktasına ulaşınca soluğu hastanede aldık.