Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde mutfak alışverişi yapan Sayan, ayaküstü gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Başak Sayan, “2018 benim için iyi bir yıl oldu diyebilirim. Genel olarak vaktimin çoğunu çocuklarıma ve kitabıma ayırdım. Altıncı kitabım aralık ayında raflardaki yerini alacak. Şimdilik ismini henüz belli değil, daha karar vermedim” açıklamasında bulundu.

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