Başak Sayan: Tanıştıktan bir ay sonra Washington'da evlendik!

"TANIŞTIKTAN BİR AY SONRA EVLENDİK"

Sayan, eşiyle evlilik yıl dönümünde romantik bir paylaşımda bulundu. Nikah gününden bir fotoğraf paylaşan Başak Sayan, gönderisine şu notu düştü:

Dün evlilik yıl dönümümüzdü. Tam sekiz sene evvel dün tanıştıktan bir ay sonra Washington DC’de evlendik. Aylarca meditasyonlarımda bu yemini ettiğimi imgeledikten sonra deneyimlemek inanılmazdı. Bu kadar sene nasıl geçti bilmiyorum. Öyle çok şey doldurduk ki içine... Güldük, eğlendik, ağladık, kavga ettik, kenetlendik, birbirimize ayna olduk, eksikliklerimizi gösterdik, sevgili, eş, öğretmen, dost, yoldaş olduk... En önemlisi olağanüstü iki evlat dünyaya getirdik birlikte. Tarifi olmayan duygular da yaşadık, çok zor şeyler de deneyimledik. Çocuklarımızı büyütürken biz de büyüdük, olgunlaştık... Şimdi geriye dönüp, baktığımda o havalimanında karşılaşmamızın, benim o sırada iptal edilen film çekimlerimin, senin uçağı kaçırıp benim uçağıma binmek zorunda kalışının anlamını daha iyi anlıyorum. Sanki her şey büyülü bir filmin kareleri gibi… İlahi bir film... 'İyi ki'lerimin en başında geliyor. Nice mutlu evlilik yıl dönümlerine aşkım... Birlikte, el ele ve son ana değin… Çok şükür…