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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Başakşehir: 1 - Samsunspor: 0 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Başakşehir: 1 - Samsunspor: 0 |MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:30
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        Başakşehir, üç puanı tek golle aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla Başakşehir kazandı.

        Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 47. dakikada Danijel Aleksic attı.

        Karadeniz ekibinin forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji, 34. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi puanını 39'a yükseltti. Samsunspor ise 33 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Karadeniz temsilcisi ise sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

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