Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Başakşehir'in goller Piatek'ten gelirken Kasımpaşa'nın gollerini Da Costa ve Gökhan Gül kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zorlu maçta kazanan yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında iki istanbul ekibi RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Başakşehir'de goller 9 ve 30. dakikalarda penaltından Piatek ile gelirken Kasımpaşa'nın gollerini 3. dakikada Nuno Da Costa ve 68. dakikada Gökhan Gül kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 23'e yükseltirken Kasımpaşa da puanını 20'ye yükseltti.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

        BAŞAKŞEHİR'DE 3 SAKAT

        Turuncu-lacivertli ekipte üç oyuncu, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamadı.

        REKLAM

        Tedavileri süren Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler ve Philippe Keny, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Konuk ekipte Yasin Özcan'ın uzun pasında savunmada Hamza Güreler'in sektirdiği topu takım arkadaşı Duarte, kaleci Muhammed Şengezer'e göndermek isterken Nuno Da Costa araya girdi. Ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı kaleciden kurtaran Da Costa'nın dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

        6. dakikada Onur Ergün'ün sağ iç kulvardan ceza sahasına yaptığı ortada Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis'in müdahalesinin ardından top üst direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topta Piatek'in önüne almak istediği meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında Yasin Özcan'ın eline çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarında pozisyonu inceleyen hakem Alper Akarsu, elle oynama gerekçesiyle penaltıya karar verdi. 9'uncu dakikada RAMS Başakşehir beraberliği sağladı. Penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

        REKLAM

        29. dakikada Winck'in sağ kanattan ortasında arka direkteki Barak'ın kafa vuruşunda, savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

        37. dakikada sol kanatta topla buluşan Figueiredo'nun sağ ayağıyla ceza sahasına yaptığı ortada kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

        41. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha penaltı kazandı. Sağ kanattan Onur Ergün'ün ortasında ceza sahasında Piatek'in kafa vuruşunda kaleye yönelen topa Gökhan Gül'ün eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 42'nci dakikada ev sahibi takım öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Piatek'in yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlara gitti: 2-1.

        RAMS Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

        (İkinci yarı az sonra..)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Trump'tan Grönland çağrısı
        Trump'tan Grönland çağrısı
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?