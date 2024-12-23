Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında iki istanbul ekibi RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir'de goller 9 ve 30. dakikalarda penaltından Piatek ile gelirken Kasımpaşa'nın gollerini 3. dakikada Nuno Da Costa ve 68. dakikada Gökhan Gül kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 23'e yükseltirken Kasımpaşa da puanını 20'ye yükseltti. Süper Lig'de bir sonraki hafta Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 SAKAT Turuncu-lacivertli ekipte üç oyuncu, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamadı. REKLAM Tedavileri süren Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler ve Philippe Keny, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.