Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 4 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 4-2 mağlup etti. Maçın başında Felipe Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçse de 48'de Nuno Da Costa ve 66'da Ivan Brnic'in gollerine engel olamayan Trabzonspor, 70'te Mustafa Eskihellaç, 84'te Paul Onuachu ve 85'te Ozan Tufan'ın golleriyle kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından Bordo Mavililer grubu 9 puanla 2. sırada bitirip çeyrek final bileti alırken, Başakşehir ise 6 puanla 4. sırada kalarak kupaya veda etti. Turuncu-lacivertliler karşılaşma 2-2 devam ederken Ousseynou Ba'nın direkt kırmızı kart görmesiyle 79. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Trabzonspor oldu.
Aldığı galibiyetle çeyrek finale yükselen Bordo Mavililer'e turu getiren golleri 6'de Felipe Augusto, 70'te Mustafa Eskihellaç, 83'te Paul Onuachu ve 85. dakikada Ozan Tufan attı. Ev sahibinin golleri ise 48'de Nuno Da Costa ile 66'da Ivan Brnic'ten geldi.
BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI!
İstanbul temsilcisinde forma giyen Ousseynou Ba, 79. dakikada skor 2-2 iken gole giden Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Karadeniz ekibinin galibiyet golleri Başakşehir'in 10 kişi kalmasının ardından geldi.
Bu sonuçla beraber grubu 9 puanla 2. sırada bitiren Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı. Başakşehir ise 6 puanla 4. sırada kalarak kupadan elendi.