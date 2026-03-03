Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 4-2 mağlup etti. Maçın başında Felipe Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçse de 48'de Nuno Da Costa ve 66'da Ivan Brnic'in gollerine engel olamayan Trabzonspor, 70'te Mustafa Eskihellaç, 84'te Paul Onuachu ve 85'te Ozan Tufan'ın golleriyle kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından Bordo Mavililer grubu 9 puanla 2. sırada bitirip çeyrek final bileti alırken, Başakşehir ise 6 puanla 4. sırada kalarak kupaya veda etti. Turuncu-lacivertliler karşılaşma 2-2 devam ederken Ousseynou Ba'nın direkt kırmızı kart görmesiyle 79. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 22:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 gollü maçta tur Trabzonspor'un!

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında Başakşehir ile Trabzonspor, kozlarını paylaştı.

        Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Trabzonspor oldu.

        Aldığı galibiyetle çeyrek finale yükselen Bordo Mavililer'e turu getiren golleri 6'de Felipe Augusto, 70'te Mustafa Eskihellaç, 83'te Paul Onuachu ve 85. dakikada Ozan Tufan attı. Ev sahibinin golleri ise 48'de Nuno Da Costa ile 66'da Ivan Brnic'ten geldi.

        BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI!

        İstanbul temsilcisinde forma giyen Ousseynou Ba, 79. dakikada skor 2-2 iken gole giden Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Karadeniz ekibinin galibiyet golleri Başakşehir'in 10 kişi kalmasının ardından geldi.

        Bu sonuçla beraber grubu 9 puanla 2. sırada bitiren Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı. Başakşehir ise 6 puanla 4. sırada kalarak kupadan elendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ivana Sert Dubai'den seslendi: Roket sesleri duymak kolay değil

        Cumartesi akşamı ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü. Oğlu Kayon Ateş Sert ile Dubai'de bulunan Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları paylaştı; "Roket sesleri duymak kolay değil"

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler