Başakşehir, Avrupa’da 3 maç sonra yenildi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Roma’ya 3-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler son maçlar öncesinde 7 puanda kaldı. Başakşehir son hafta Almanya’da Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir, bu müsabaka ile birlikte Avrupa kupaları
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR