Başakşehir - Beşiktaş maçı yazar yorumları

"10 KİŞİ TAKIMA BÖYLE OYNANMAZ"

ERMAN TOROĞLU: "Bir pozisyon var; Başakşehir gol attı, pozisyonun çıkışı ofsayt. Tabiri caizse kıl payı filan değil kabak gibi. Buna ne kadar baktılar biliyor musunuz? VAR ve AVAR'da net bir dakika… Bizde sahada oynanan futbol da ağır çekim, VAR'lar da AVAR'lar da ağır çekim. Al birini vur ötekine. Januzaj'ın ayağı kaydı, kendini durdurma ve toparlama şansı yoktu. Rakiple çarpıştı. Hakem görüyor, pozisyona avantaj uyguluyor ama sonra VAR diyor ki; 'Gel bir bak.' Sonra kırmızı çıkıyor."