Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.

STAT: Fatih Terim

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Ümit Öztürk

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, İrfan Can, Deniz Türüç, Berkay, Crivelli, Gulbrandsen

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Sabo, Doğan, Michalak, Samudio

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.