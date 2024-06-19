Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Başakşehir'de çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de çocuklarını 3. kattan atma tehdidinde bulunan kişi tutuklandı

        Başakşehir'de çocuklarını 3. kattan atma tehdidinde bulunan vicdansız baba gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 19.06.2024 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir'de dün meydana gelen olayda, çocuğunu rehin alarak pencereden sarkıtan N.F. emniyette yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

        Korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
        Korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı Haberi Görüntüle

        Ziya Gökalp Mahallesi, İkbal Sokak'ta dün meydana gelen olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ivedilikle olay yerine geçildiğinde N.F. isimli şahsın farklı zamanlarda çocuklarını kolundan tutarak apartmanın penceresinden sarkıttığı görülmesi üzerine gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, şahısla yapılan uzun müzakereler neticesinde şüpheli şahıs yakalanmış, çocuk şahıslar herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden muhafaza altına alınmıştır. Yapılan çalışmalarda; şüpheli şahsın nikâhlı eşi ve çocukları ile sabah saatlerinde gezi maksatlı Fatih ilçesine gittikleri, geri dönüş yolunda eşi ile aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyümesiyle şahsın evde sinir krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!