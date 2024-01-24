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        Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Erkan Engin

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'in, Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:31 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:31
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        Başakşehir - Fenerbahçe maçı VAR'ı açıklandı
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        Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, bugün saat 20.00’de Fenerbahçe’yi konuk edecek. Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR’da Alper Çetin ve Serkan Ok eşlik edecek.

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