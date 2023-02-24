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Başakşehir'in rakibi kim olacak, belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Başakşehir kimle eşleşti?

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nu lider bitiren ve son 16 turuna katılmaya hak kazanan Başakşehir, bugün play-off turundan gelen 8 takımdan biriyle eşleşip çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Peki, Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?

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  • Başakşehir'in rakibi kim olacak, belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Başakşehir kimle eşleşti? Başakşehir muhtemel rakipleri

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    Gent

    Lech Poznan

    Fiorentina

    Lazio

    AEK Larnaca

    Sheriff

    Anderlecht
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  • Başakşehir'in rakibi kim olacak, belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Başakşehir kimle eşleşti? Başakşehir muhtemel rakipleri

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Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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