Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Başakşehir Ivan Brnic'i transfer etti - Futbol Haberleri

        Başakşehir Ivan Brnic'i transfer etti

        Süper Lig ekibi Başakşehir, Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir'e Hırvat kanat!
        ABONE OL

        RAMS Başakşehir, 23 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Ivan Brnic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı